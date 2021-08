Trabajan para proteger a las tortugas marinas en Veracruz

Las tortugas marinas son de las especies más antiguas que quedan en el planeta, su existencia data desde hace 110 millones de años, cuando los dinosaurios habitaban la Tierra.



De las especies vivas, casi la mayoría están consideradas en peligro de extinción, condición que se debe principalmente a la captura accidental durante la pesca, aunque también son asesinadas por sus huevos, carne y caparazón, de acuerdo con datos del Fondo Mundial para la Naturaleza.



En México, la Norma Mexicana 162 SEMARNAT 2012 establece especificaciones para su protección, recuperación y manejo de ejemplares en su hábitat de anidación.



Es en las costas veracruzanas donde cinco especies llegan a desovar, lora, verde, caguama, carey y laúd, razón por la que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA) mantiene el Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina (CVICTM), ubicado en la localidad del Raudal de las Flores del municipio de Pánuco.



Este el personal de este centro tortuguero recorre una distancia de 15.5 kilómetros de playa que comprenden desde la desembocadura del Río Misantla hasta Playa Navarro en la desembocadura de Laguna Grande; se trata de un equipo de 18 personas, 14 de ellas son brigadistas de la comunidad, 2 técnicos y 2 encargadas.



El trabajo del personal del CVICTM inicia a las 2 de la madrugada, pues las tortugas son reptiles nocturnos y las hembras arriban a las playas durante la noche para depositar sus huevos. Para iluminar su camino, los brigadistas utilizan lámparas con luz roja, pues este color no lo ven las tortugas, mientras que la luz blanca o amarilla las confunde.



Algunas de las actividades del personal encargado son medir a las tortugas, contabilizar el número de huevos y señalar donde existan nidos, si estos fueron hechos en zonas de riesgo, los huevos son llevados al campamento donde son colocados en corrales vigilados constantemente hasta la eclosión de las crías. Cabe destacar que la SEDEMA tiene en corrales sólo el 10 por ciento de los huevos.



En este 2021 la SEDEMA tiene bajo vigilancia 5 mil 961 nidos de tortuga verde, especie que deposita en promedio unos 100 huevos, por lo que son aproximadamente 600 mil huevos resguardados. De a cuerdo con las biólogas encargadas, el porcentaje de éxito en nacimiento es el 90 por ciento, sin embargo indican que sólo una de cada mil llegará a la vida adulta y regresará a costas veracruzanas a continuar con su ciclo reproductivo.



La preservación de estas tortugas es indispensable para mantener sano el ecosistema marino y costero, pues son las encargadas de recortar pasto marino, de no hacerlo se provocarían obstrucciones que repercutirían en la biodiversidad marina, así mismo se alimentan de animales marinos que sin presencia de las tortugas se volverían plagas, tal es el caso de las medusas.



La actividad humana en las costas durante el tiempo de anidación también ha significado un problema para las tortugas, por lo que la bióloga del CVICTM, Areli Ramos Díaz extiende las siguientes recomendaciones:



Evitar arrojar basura a la playa.

Evitar el contacto con las tortugas, especialmente no montarlas.

De presenciar una anidación, no usar luz blanca o amarilla, en su lugar usar luz roja.

Mantener 10 metros de distancia con la tortuga mientras desova.

Si se logra ver la eclosión de las crías, no tocarlas y llevarlas directamente al mar.



Las tortugas marinas son animales antiguos cuya existencia es indispensable para mantener un equilibrio entre el mar y la tierra.