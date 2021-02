Trabajaré para defender a Veracruz Puerto de las improvisaciones: Bingen Rementería

El PAN merece que lo represente alguien que sí conozca la ciudad de Veracruz y que trabaje por ella. "Yo sí he trabajado por Veracruz y sí conozco a los panistas del Puerto", aseveró el precandidato a la Alcaldía de dicho municipio, Bingen Rementería Molina.



Luego de registrarse la noche de ayer martes en el Comité Directivo Estatal del PAN, Bingen Rementería aseveró que él sí trabajará con los panistas del puerto de Veracruz para defender a la ciudad de las improvisaciones e incapacidades que imperan en la administración estatal y federal bajo el gobierno del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



"No podemos permitir que ellos sean los que gobiernen nuestra ciudad y para hacerles frente necesitamos que el verdadero panismo esté unido. Hablo del verdadero panismo que no se presta para pactos en los ‘oscurito’", sostuvo.



En ese sentido, Rementería Molina recalcó que él sí ha dado la cara por el panismo veracruzano, desde el Congreso del Estado, principalmente cuando se perdió la Gubernatura hace dos años.



"Aspiro a la candidatura de mi partido, porque yo sí voy a defender sus principios y valores, como el de la lealtad, esa lealtad que defiende a los panistas y que defiende a Veracruz, no la deslealtad que los ha hecho a un lado", sostuvo Bingen Rementería.