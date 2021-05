Trabajaremos de la mano del ciudadano, seremos sensibles a sus necesidades: Carlos Vite

De llegar a la presidencia municipal de Xalapa, el candidato de Todos por Veracruz, Carlos Vite Sicilia, aseguró que su administración se diferenciaría porque sería “completamente de ciudadanos con puertas abiertas”.



Aunque reconoció que éste es el mismo mensaje que dicen otros partidos políticos y candidatos al Ayuntamiento Capitalino, se dijo confiado en que la ciudadanía le dará su oportunidad con el triunfo en los venideros comicios.



“Van a ver que en esta administración se va a trabajar de la mano del ciudadano y con las verdaderas necesidades de los ciudadanos, vamos a ser muy sensibles a los requerimientos que se tienen”, expresó durante su participación en el programa Entre Vistas de alcalorpolítico.com y TeleClic.tv.



Expuso que, si bien el dinero no alcanza para resolver todas las necesidades de la población que habita en la ciudad, “sí hay prioridades y vamos a trabajar sobre ellas, muy de la mano con los ciudadanos, con los verdaderos representantes de las colonias”.



No vivo de la política



Aseguró que el proyecto de Todos por Veracruz es ciudadano y es lo más cercano a participar por la vía de candidatura independiente, ya que quienes integran su planilla son personas que “no vivimos de la política (…) hay diversidad, tenemos (integrados) en mi planilla desde un electricista, amas de casa, empresarias, doctores”.



Recalcó que el objetivo es demostrar que “con ciudadanos se puede hacer bien el trabajo”, ya que “la gente lo que quiere es realmente un verdadero cambio, alguien que lo represente y que conozca de primera mano las necesidades de la gente”.



En este partido por el que contiende, señaló, no hay imposición o alguien que esté a la cabeza moviendo los hilos.



Agua, basura e inseguridad, principales problemas



El aspirante a la presidencia municipal xalapeña señaló que la escasez de agua, la basura y la inseguridad son los problemas que más aquejan a Xalapa, aunado a la falta de “verdadera atención hacia el ciudadano”.



Por ello afirmó que su “único compromiso” será hacer el trabajo “de tiempo completo” por y para los xalapeños. “Vamos a ir de la mano con los ciudadanos (…) quiero caminar con los ciudadanos, quiero que a lo mejor de las diversas colonias saquemos un representante que trabaje directamente con el Ayuntamiento”.



Sobre el desabasto del líquido, expresó que se puede resolver con el cambio de redes de agua, ya que son muy viejas y el 60 por ciento se pierde en fugas y en robo de agua.



“Muchas otras administraciones no lo han querido hacer porque a ellos les gusta llegar y cortar el listón y hacer obras que se vean. Éstas se llaman obras enterradas, que ellos no ven el caso hacerlas; nosotros sí y no nos importa salir en las fotos, ni llegar a listones. A nosotros nos interesa atacar los problemas de raíz y arreglarlos”, afirmó.



Al reparar la red y comercializar al menos el 60% del agua que llega a la Capital, sostuvo, sería mucho mayor el ingreso que tendría la CMAS, redundando en beneficio de todos los xalapeños.



“Claro que se puede, no se ha querido hacer, porque a muchas administraciones pasadas no les interesaba eso, hacer obra enterrada. A ellos lo que les interesa es arreglarlo”, comentó.



En el tema de Limpia Pública, se comprometió a resolver la problemática de la basura de la mano de estos trabajadores que, a su parecer, “últimamente han sido muy descuidados y desprotegidos”.



De acuerdo con sus palabras, ni el 30 por ciento de los camiones recolectores está funcionando. “Hay que hacer una verdadera reestructura de todo lo que es Limpia Pública, hay que apoyarlos de verdad, que son la gente que está trabajando y hacer un buen programa de recolección de basura en toda Xalapa”, precisó.



Impulso “sin precedentes” al DIF



De ganar el 6 de junio, sostuvo, se abocará a la recuperación de los valores como persona, ya que dan identidad y hacen a las personas de bien.



El candidato prometió dar un impuso “sin precedentes” al DIF Municipal, para que deje de ser “una oficina que está ahí de adorno muchas veces, sino que le vas a dar el verdadero apoyo y el verdadero impulso para que trabaje muy de la mano con los jóvenes, con los niños y que se recuperen todos estos valores que son los que nos dan identidad como personas”.



Añadió que trabajará en la recuperación de los espacios tanto culturales como deportivos, además de volver a realizar todas las ferias del libro, de artes, de danza, de baile y de ciencias que antes se hacían.



Vite Sicilia afirmó que se le debe dar vida a la infraestructura, como al Estadio Xalapeño, al Quirasco, a los gimnasios de basquetbol y de voleibol y al Velódromo, que a su juicio están “completamente abandonados, son elefantes blancos”.



“Vamos a pedirle al Gobierno del Estado que sean donados al Ayuntamiento, para que el Ayuntamiento los administre y poderles dar vida otra vez, ¿para qué? Para traer los nacionales de basquetbol, de futbol, de voleibol, de atletismo, de bici, de futbol americano, de tocho”, enumeró.



Agregó que en la Capital hay muy buenos entrenadores que están desaprovechados, por lo que de ser alcalde quiere volver a trabajar de la mano con todos ellos para que sean los formadores de los grandes deportistas.



El volver a realizar ferias y eventos deportivos en la ciudad, expuso, reactivaría la economía con la llegada de visitantes y turistas que gastarán en hoteles, comercios y restaurantes.



Mejorar movilidad con expertos



Para resolver el problema del tránsito vehicular por la Capital veracruzana, comentó que se debe sentar con “gente experta” que integre el Consejo de Movilidad Urbana, para así hacer un proyecto completo e integral que funcione para lo que es y que no afecte a terceros como a los automovilistas.



“Hay que darle seguimiento también, hay que hablar de las cosas buenas pero en conjunto, en complemento, no nada más a medias y dejarlo inconcluso para que la mera hora quede como un Velódromo ahí sin utilizar”, estableció.



Aunque Xalapa recibe año con año menos recursos derivado de los subejercicios en los que ha incurrido la actual administración, Carlos Vite Sicilia consideró que es un “buen presupuesto” el que tiene actualmente.



“Simplemente hay que saber en dónde y cómo aplicarlo, a las verdaderas necesidades porque hemos visto estos últimos tiempos como Xalapa está muy descuidada. Entonces, se tiene que llevar un programa con la gente experta en cada uno de los rubros para entonces aplicar bien en el recurso”, planteó.



Exalcaldes no tienen ventaja



En la entrevista no consideró que los exalcaldes y candidatos por las Alianzas PAN-PRI-PRD, David Velasco Chedraui y MORENA-PT-PES, Ricardo Ahued Bardahuil, tengan ventaja con respecto de los ciudadanos que están por primera vez participando.



“La gente ya sabe qué pasó, ya sabe lo que hicieron. Creo que estamos parejos en este sentido. Vengo con unas propuestas nuevas, vengo con las verdaderas necesidades de la gente, lo que queremos, de lo que hace falta, no tengo ningún precio, ninguna imposición, ninguna restricción”, aseveró.



El abanderado de Todos por Veracruz insistió en que lo que quiere es trabajar libremente para el beneficio de Xalapa.



“La ciudadanía nos califica muy bien, la verdad es muy grato el recibimiento que hemos tenido en las colonias con la gente que nos ha abierto sus puertas y ellos son los que realmente nos manifiestan que les parece bien que haya una cara nueva, que haya un partido ciudadano que sea de ciudadanos”, concluyó.