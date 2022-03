Trabajo de FGE y Poder Judicial en favor de las mujeres deja mucho que desear: PRD

La secretaria de agendas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Myriam Lagunes Marín, coincidió con las integrantes de la organización Mujeres Revolucionarias de México (MRM), quienes señalaron que algunas servidoras públicas responden a intereses políticos y no a la impartición de justicia real en el Estado.En conferencia de prensa, acompañada de otras representantes del "sol azteca" en Xalapa, del dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez y miembros del comité directo, criticó que la presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, considerara que el recorte presupuestal a esta institución no afectaba el acceso a la justicia en la Entidad."Siendo que les quitaron casi el 50 por ciento salió a decir que eso no les afectaba en nada sus funciones. ¿Cómo no va a afectar un recorte de esa naturaleza en la atención de sus funciones? Lo que quiere hacer es un subejercicio para regresarlo a la Federación, sin importar que esto cueste la vida de las mujeres", afirmó.Lagunes Marín dijo que es erróneo pensar que una mujer no puede cuestionar el actuar de una funcionaria bajo el argumento de que "la peor enemiga de una mujer es otra mujer"; porque a su decir, toda persona que se desempeña en un puesto público tiene que rendir cuentas y si no está haciendo las cosas bien, independientemente de su género, se le debe señalar."En efecto, el trabajo de la Fiscalía General del Estado deja mucho que desear. También el del Poder Judicial. En días pasados hubo una queja de Equifonía acerca de que están dando seguimiento a un caso de feminicidio y hay inclusive señalamientos por parte de la CEDAW de que no se le está dando atención por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia", expuso.Por ello reiteró que es importante que este 8 de marzo las mujeres alcen su voz y que las autoridades presten atención a sus demandas, apuntando que aunque sus denuncias sean públicas, no se debe restarle importancia."Esto nos demuestra lo débiles y desmanteladas que son las instituciones, que no podemos hacer una denuncia porque no se le da seguimiento, porque se revictimiza y tenemos que salir y exponernos en medios de comunicación o exponer nuestra integridad en estos tendederos para intentar que de algún modo se nos haga justicia".Ante el análisis de una tercera Alerta de Violencia de Género por desaparición de mujeres en Veracruz, la perredista cuestionó que las instituciones gubernamentales en la Entidad digan que esa información sólo la maneja la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)."Estamos exhortando a que hagan de información pública o de conocimiento público qué es lo que se está haciendo exactamente para erradicar la violencia contra las mujeres en Veracruz. Exhortamos particularmente hoy a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a que respete el derecho de las manifestantes de alzar la voz y de decir qué es lo que están haciendo mal en el Estado", expuso.Además, insistió en la necesidad de que ya se emita la convocatoria para elegir a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), pues a su juicio, "es inaudito que con esta situación de violencia no tengamos una directora. Desde el partido vamos a seguir apoyando a las mujeres, luchando por la igualdad de derechos y generando estrategias legales para obligar al Estado a que cumpla con sus obligaciones".