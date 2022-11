Trabajos de CMAS Coatza provocan que su vivienda se inunde con agua de drenaje

En el agua quedaron las pertenencias de doña María de Jesús Arenas Escudero, habitante del centro de Coatzacoalcos, luego de los trabajos que iniciaron en septiembre en su calle por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).Hace unos días, la dama junto a otros vecinos, pidió a las autoridades pertinentes una solución porque la calle Guerrero se inundaba a consecuencia de los trabajos de introducción de tubería, sin embargo, con las lluvias de las últimas horas, ahora el agua no solo entra por la banqueta sino también por debajo del piso y las coladeras."Desde que empezó esa obra que están abriendo para meter tubería de agua a mí me está perjudicando porque se me regresa el agua de la calle, todo empezó en septiembre, primero se metía por la banqueta, pero ahora que llueve, el agua sube por el drenaje", dijo.Los daños principales son para quienes viven entre Díaz Mirón y Madero, pero en realidad la avenida está cerrada al paso vehicular en al menos 3 cuadras.La dama, nuevamente hizo un llamado a Obras Públicas de Coatzacoalcos para que agilice los trabajos, pues a decir de la CMAS, es por ello que la situación se ha tornado tan grave."Hemos metido oficios por donde quiera, han venido los bomberos, anoche vinieron los bomberos, el agua se regresa, no pudieron hacer nada. Los de CMAS unos con otros se tiran la pelota, la constructora dice que es CMAS y CMAS dicen que es de la constructora y nadie responde. Yo no quiero papeles ni nada, quiero que vengan y desazolven donde está el daño", explicó.Hasta el momento a doña María ya se le echó a perder su refrigerador, sala, comedor y demás muebles.Ahora dice que alguien le explicó que puede pedir reparación de daños, pero teme que nadie le resuelva pese a solicitarlo.