Trabajos del Tobogán de la Montaña se han retrasado por lluvias: Alcalde de Orizaba

El alcalde Juan Manuel Diez Francos señaló que los trabajos del Tobogán de la Montaña, proyecto dejado por la anterior administración, se han retrasado debido a las lluvias, pero se espera que antes de las vacaciones de fin año se pueda tener terminado.Aclaró que no hay una fecha para concluir el proyecto, ya que incluso se tenía considerado que podría quedar listo el próximo año, pero estuvieron trabajando bien, incluso adelantados, pero las lluvias han provocado que se detengan un poco.Mencionó que son obreros polacos los que están ahí laborando y todos los días se hace algo, falta muy poco, la obra va en un 92 por ciento, pero es difícil subir cargando cosas en medio de la lluvia.Comentó que incluso ya se subió un polaco a uno de los carritos y se aventó desde arriba hasta la base y no hubo ningún problema, todo funciona muy bien, el carrito se subió cargando, pero en su momento subirá por motor.Respecto a la afectación ambiental por esa obra, agregó que no hay preocupación porque en su momento se hizo el estudio de impacto ambiental y básicamente se retiraron arbustos y sólo uno que otro árbol.Agregó que la compañía que hizo el estudio de impacto ambiental acude cada 15 días para ver lo que se ha hecho.