Traen a Xalapa reclamos por cambio en Junta de Conciliación en Coatzacoalcos

La abogada Consuelo Valentín Jiménez, en representación de sus homólogos del sur de Veracruz, acusó a la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano y a la presidenta de las Juntas Locales, Jazmín Zepeda, de incurrir en desacato al desconocer un amparo y nombrar como presidente de la Junta Local 16 de Coatzacoalcos a Óscar García Celis.En entrevista, dijo que su designación se hizo de forma arbitraria y bajo imposición, quién fungió como secretario de la Sala en el Juzgado Penal de Ejecución con nombramiento, pero según la litigante, él no puede asumir el cargo en la Jhnra Local ante la suspensión decretada en favor de la presidenta en funciones, María Guadalupe Alejandro Fernández."Esto está violando completamente un amparo. Hoy tenía que ingresar la presidenta a las 8:00 horas, le entregaron un oficio y le negaron el acceso", acusó en la entrevista al afirmar que el principal problema que se presentará es en la entrega recepción.Valentín Jiménez agregó que desde los días 15, 16 y 17 de noviembre ya se empezaron a modificar fechas, laudos y otros documentos de corte laboral."Estamos hablando de un aproximado de mil justiciables, que son tanto trabajadores como patrones (...) se pasaron por el arco del triunfo un amparo federal, si esto hacen con funcionarios, qué no nos pueden hacer a los viles mortales", cuestionó.Al respecto, indicó que la presidente en funciones tenía que ingresar a las ocho de la mañana a la Junta de Conciliación, pero le entregaron un oficio y le negaron el acceso."El amparo le concede que no sea suspendida y que las cosas estén en el estado en el que guardaban, pero con esta situación, el licenciado Celis asume, pero no sabemos qué situación se está dando con los expedientes en materia laboral", aseveró la abogada.Insistió que la "imposición" del funcionario, acusado de supuesta corrupción y malos manejos, y la separación del cargo "sin motivo alguno" de María Guadalupe Alejandro Fernández, se hizo por órdenes de García Cayetano y bajo la autorización de Jazmín Zepeda."Caen en desacato, tanto la titular de la Secretaría, como la presidenta de las Juntas Locales", denunció al aclarar que busca que haya certeza porque hay dos personajes ostentando el cargo."Y si una no ha dado la entrega-recepción de documentos, entonces, qué va a pasar con todos esos documentos si ya no la dejaron entrar, y todas las actuaciones que tiene la licenciada", ahondó.