Traficantes de personas mueven al 65% de migrantes, alertan activistas

El 65 por ciento de los migrantes que cruzan por el territorio mexicano lo hacen a través del tráfico de personas, alertó el coordinador del Movimiento Migrante “Puentes de Esperanza”, Rubén Figueroa, lo cual pone en mayor riesgo a los indocumentados cuando son trasladados.Preocupan las muertes de migrantes por accidentes en carretera pero recientemente se están aplicando rutas no vigiladas, una de ellas es la marítima como se vio con el naufragio en Agua Dulce.“Lo que estamos viendo es la muerte de migrantes cuando son traficados. Recientemente pasó un naufragio de una lancha donde murieron aproximadamente 7 personas migrantes. Hemos visto también aquí en Veracruz la localización de un tráiler de 300 personas migrantes que pudo darse una tragedia mayúscula como tal”, dijo.Para el activista por los derechos de migrantes, las autoridades mexicanas son cómplices del tráfico de personas y se enfocan en perseguir a los indocumentados que cruzan por el país pero no a los responsables de esas redes de contrabando.A pesar del incremento de este delito, no hay mayor vigilancia en las rutas no visibles para atacarlo.“Lo que vemos es que se incrementa el tráfico de personas y desafortunadamente el gobierno sólo está direccionado las persecuciones hacia las personas migrantes. En las rutas de tráfico no hay. Este incremento se ha venido dando desde el 2015 pero en los últimos dos años se ha incrementado, consideramos nosotros que el 65 por ciento de las personas migrantes que transitan por México hoy en día están siendo traficadas, porque por un lado se persigue a los migrantes por rutas visibles pero las rutas no mediáticas están traficando miles de migrantes”.Destacó que la “Ruta del Golfo” que abarca el cruce por Tabasco, Veracruz y Tamaulipas es la más usada para el tráfico.