Tráfico intenso en Xalapa y nadie regula transporte público, critica lector

Buen día.La presente es para manifestar una queja y a la vez una sugerencia para Tránsito y Vialidad.En estos últimos días se están llevando a cabo obras importantes en la ciudad, sin embargo, el tráfico ha sido intenso, tanto que para trasladarme de donde vivo (Las Fuentes) y llegar a la oficina (SEFIPLAN) he tardado hasta 2 horas con 20 minutos.Por Walmart dejaron un carril de circulación de ida y otro de regreso, es donde se congestiona, luego Rébsamen, toda persona que no quiere pasar por Walmart para evitar ese tráfico se encuentra con que Rébsamen de por sí ya tiene carga vehicular se le suma los que no se van por Arco Sur.Las autoridades de Tránsito no regulan al transporte urbano, sólo están para pedirle mochada y no hacen que respeten sus horarios, así como los checadores que solo les dicen cuántos minutos lleva el que va adelante o el de otra ruta y se van correteando.El día de hoy paso un camión verde y ya de plano no se paró, iba demasiado lleno, al final de cuentas tuve que abordar un taxi.En Chihuahua, los checadores están para eso, para checar y que el autobús pase a la hora que se le indique, no a la hora que quiera, y si no pasa se le sanciona.Me pongo a su disposición para cualquier comentario adicional al respecto y si es posible que la autoridad de tránsito y /o municipal se pudiera contactar conmigo, para sugerirle algunas acciones.Atentamente: José Enrique Perales Durán.