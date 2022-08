Trailero descontrolado dejó sin luz a colonias de Coatzacoalcos

A 24 horas de que un trailero de la empresa Transportes Bueno derribara decenas de cables sobre postes de diferentes servicios tecnológicos por varias colonias de la ciudad, vecinos afectados continúan sin luz e internet mientras que las compañías trabajan a marchas forzadas para subsanar los daños.El señor Francisco, habitante de la colonia Petrolera, lamentó la situación que lo privó de la luz y el internet en su casa desde el lunes a las 3 de la tarde, pero reconoció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó relativamente rápido a trabajar en las reparaciones pertinentes."Mal, ya te podrás imaginar cómo es estar sin luz e internet después del accidente, estábamos comiendo cuando se fue todo. Ya hicimos todos los reportes. Ya vimos que ya están trabajando, la Comisión fue rápido la respuesta porque dijeron que iban a venir a arreglar a las 5 de la mañana y no, estuvieron aquí desde la 1 de la mañana trabajando y sí resolvieron el problema de la luz. Por las redes nos enteramos que fue alguien con un tráiler. Son varias cuadras dañadas, en mi cuadra hay cables tirados todavía a media calle, las empresas están respondiendo rápido, la comisión por primera vez vino rápido", dijo.En la zona más afectada, la colonia Petrolera, este martes desde muy temprano se pudo apreciar a trabajadores de Teléfonos de México (TELMEX), la CFE y de empresas de televisión por cable e internet que a marchas forzadas reparan y colocan de nueva cuenta postes y cableado.Tan solo en el cruce de Veracruz y Puebla, cuatro postes fueron derribados y más de 100 metros de cableado deberán ser colocados de nueva cuenta."Aquí son 4 postes en esta calle que estamos poniendo. Desde las 8 de la mañana llegamos, hay que sacar el metraje del cable, desgraciadamente no respetan, en lugar de buscar otras alternativas, ahorita vamos a sacar metraje, aquí vienen dos cables, uno de 70 y uno de 20, ahora solo pondremos uno de 100 metros. Hace dos meses un tráiler en la López Mateos hizo lo mismo", dijo un trabajador de telefonía.Los cables de teléfono en las colonias solo son colocados a una altura de 5.50 metros del suelo debido a que no es zona de pase de vehículos pesados, donde sí está permitido el pase de tráileres, los cables se ponen a 8 metros de altura.Cada poste de teléfono llega a costar cerca de 7 mil pesos, sin contar los metros de cable.