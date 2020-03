Trámite de reposición o cambio en credencial del INE será con cita programada

A raíz de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, el Registro Federal de Electores (RFE) a partir del lunes 23 de marzo, sólo se atenderá a los ciudadanos que soliciten reposición o cambio de su credencial de elector a través de los 36 módulos fijos y con citas programadas, aseguró el vocal ejecutivo Sergio Vera Olvera.



Recomendó a quienes deseen utilizar los servicios de los 35 módulos fijos que estarán en operación en el tiempo que dure la cuarentena a realizar, desde ya, la programación de su cita para ser atendidos.



Mencionó que con estas medidas, se atenderán aproximadamente de 35 a 40 ciudadanos diariamente por estación de trabajo, “solamente que urgiera mucho el trámite de las credenciales se atenderá aunque no haya una cita”.



El titular del RFE dijo que en lo que dura la cuarentena, los módulos móviles y semifijos, que brindan la atención en localidades marginadas o fuera de zonas urbanas, no operarán, con lo cual se evita que el personal pueda ser contagiado o ser portador del virus y diseminarlo en esas localidades.



En ese sentido, indicó que son medidas que se están tomando, inclusive a nivel de oficina se está reduciendo trabajo y lo que se puede será hecho desde casa.



Con las medidas aplicadas, señaló que en primer lugar no se suspenden las actividades y por otro lado, se garantiza que los módulos de fotocredencialización no sean focos de contaminación.



Admitió que ha habido quejas en el sentido de que muchos de los ciudadanos se quedan en la calle pero es más seguro que mantenerlos en una sala, en donde se podría ser un foco de transmisión.



Finalmente, recomendó a los ciudadanos que no podrán ir al módulo de fotocredencialización si no tiene cita programada, por lo que pueden hacerlo a través de INETEL y que prioricen si es muy urgente la tramitación de su credencial, si no es así, esperar a que pase la contingencia y tramitarla posteriormente.