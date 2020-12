Transfieren a SEV recursos para apoyar proyectos académicos en escuelas normales

Con la finalidad de apoyar el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) transfirió a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), recursos federales extraordinarios no regularizables por el orden de los 9 millones 565 mil 866.20 pesos.



Los recursos son para Proyectos Académicos y de Gestión; para el Centro de Estudios Superiores de Educación Rural "Luis Hidalgo Monroy"; Escuela Normal "Juan Enríquez"; Centro Regional de Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”; Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" y Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez Trujillo".



El convenio de colaboración especifica que los recursos autorizados no podrán ser ejercidos para el pago de los gastos de las Coordinaciones Estatales, de las Escuelas Normales Públicas u otras instancias, entre los que se encuentran: agua, luz, teléfono y predial.



Tampoco para servicios de fletes, maniobras y seguros de bienes patrimoniales; de vigilancia, de cualquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales, ni para comisiones por manejo de cuentas bancarias o gastos de representación.



Por el contrario, se asignan para proyectos integrales, que tengan mayor impacto en el desarrollo académico y de la gestión de los sistemas estatales de educación normal y de las Escuelas Normales Públicas, en virtud de que se busca que la premisa de la educación, desde la inicial hasta la universitaria, sea educar para toda la vida, pues los universitarios no sólo se forman como profesionistas sino que también se educan con valores, conocimiento y capacidades adecuadas para desarrollarse plenamente, con civismo y solidaridad social con México.



En el ámbito académico se pretende elevar el aprovechamiento académico de las y los estudiantes normalistas; apoyar la superación académica de personal docente y personal directivo de las Escuelas Normales Públicas y apoyar con el pago de inscripción, colegiatura, gastos de manutención y titulación, transporte y hospedaje a quienes hagan estudios de posgrado a nivel nacional e internacional, así como acciones encaminadas a fomentar y desarrollar la generación innovadora del conocimiento.



También se busca desarrollar programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de formación y aprendizaje con perspectiva de género, derechos humanos e inclusión de las y los estudiantes normalistas en las escuelas formadoras de docentes.



Y realizar programas de seguimiento de egresados, desde la perspectiva de género e inclusión educativa, con objeto de valorar la calidad de la formación proporcionada y enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales Públicas.