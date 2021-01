Tránsito Municipal de Veracruz reconoce problemas con sistema de multas

El director de Tránsito Municipal de Veracruz, Arturo García García, reconoció que el sistema para el cobro de multas tuvo fallas, lo cual originó rezagos en el pago de las infracciones en los últimos días.



Se estima que diariamente se hacen en promedio 200 trámites de pago, los cuales se fueron retrasando porque además de intermitencias en el sistema de cómputo, hubo momentos en los que no hubo servicio.



“Del día miércoles para acá hemos tenido una inconsistencia en el sistema de cobro de las infracciones en las cajas, el sistema ha estado intermitente y el día de ayer estuvo 2 horas totalmente caído, ya para el cierre”, dijo.



Aseguró que tras fallas durante la semana, este viernes ya quedó restablecido en su totalidad el sistema de cobro.



"Hoy en la mañana arrancamos con inconsistencias y afortunadamente ya está normalizado".



Agregó que no habrá recargos para las personas que no pudieron hacer su pago y en los últimos días venció el plazo.