Transmitirán este viernes capítulo 8 de “Díaz Mirón y Cía. La serie”, del ORTEUV

Para este viernes se programó la transmisión del capítulo 8, de “Díaz Mirón y Cía. La serie.” incluido en el proyecto en que la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (ORTEUV) se adapta a la nueva forma de trabajar a distancia debido a la pandemia del COVID-19.



Los integrantes de ORTEUV crearon nuevos materiales audiovisuales para que el público los disfrute desde casa y de manera gratuita, los cuales están disponibles en el Canal ORTEUV de YouTube.



“Díaz Mirón y Cía. La serie”, es un proyecto que muestra a la compañía de teatro en su intento por trabajar durante el confinamiento, pues no tiene teatro, ni escenarios con público, ni medios y debe que reinventarse para sobrevivir como seres humanos y en la escena. Faltan dos capítulos para que concluya esta serie.



La Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (ORTEUV) continuó en sus proyectos con el fin de no perder el contacto con el público. Desde junio pasado, todos los miembros de este grupo han producido diversos contenidos para el canal de YouTube, el cual cuenta hasta el día de hoy con seis listas de reproducción y casi 30 videos en conjunto; cada lista contiene diversos materiales de entretenimiento que se pueden consultar en cualquier momento: cápsulas con anécdotas de los actores, piezas únicas, cuentos para niños, recursos didácticos, una gama de alternativas.



Cabe mencionar que fue el 22 de julio cuando se estrenó “El rinconcito de LEGOM”, con un capítulo piloto a cargo de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (LEGOM), dramaturgo residente de la Compañía, quien nos comparte conocimientos y apreciaciones sobre dramaturgia. Cada miércoles se transmitió un capítulo nuevo a las 20:00 horas.



A la par, la ORTEUV ofreció los estrenos de los capítulos de “Díaz Mirón y Cía. La serie”, trabajo resultado del esfuerzo conjunto de los integrantes de la compañía, para llevar hasta los hogares contenido de entretenimiento con humor referente a la realidad de cómo vivimos el confinamiento.



