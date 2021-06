Transporte de turismo en Veracruz “cayó en tremenda crisis”

El transporte de Turismo no se ha recuperado al cien por ciento debido a la pandemia.



En la región Córdoba muchas empresas quebraron y algunas otras apenas empezaron a reactivarse pues los destinos turísticos tampoco están totalmente abiertos al público.



Así lo señaló el líder estatal de la Alianza Mexicana de Autotransporte A C, (AMOTAC), Lauro Rincón Hernández, quien criticó que nunca tuvieron apoyo del Gobierno federal, ni incentivos.



“La gente no salió y ahora menos, los ahorros que tenían los usaron para solventar sus gastos y sobrevivir a la pandemia, por eso el transporte de turismo cayó en tremenda crisis y en quiebra, los dejaron solos”.



Mientras que el transporte de pasaje urbano está trabajando al 50 por ciento pues no hay clases, y si no se regresa en breve a la normalidad seguirá con problemas económicos por la baja afluencia que existe.



Rincón Hernández agregó que al segundo semestre del año, con todo y que se está aplicando la vacuna contra el COVID-19, aún no hay garantía para muchas actividades pues el riesgo de contagio sigue latente.