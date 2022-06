Transporte Público no tiene quejas por choferes acosadores en Coatzacoalcos

La Delegación de Transporte Público en Coatzacoalcos trabaja en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado para atender casos de acoso en taxis y camiones.Aunque por el momento no tienen quejas respecto a algún ataque o intento de abuso de algún transportista hacía alguna fémina, la delegación de Transporte Público en Coatzacoalcos, llamó a las usuarias del servicio de taxi y urbano a denunciar o presentar su queja ante la dependencia para eliminar la violencia de género.Ramón Aurelio Morales, titular de la dependencia en la ciudad, reiteró que se busca dar una atención directa ante cualquier acoso hacia la mujer y evitar que estas situaciones sigan afectando a la sociedad.“Por violencia de género no, por fortuna, no dudo que existan ese tipo de conductas, pero en la delegación no se han recibido esas quejas al momento, se reciben quejas por maltrato al usuario que no me bajó en donde le pedí que me cobró de más que pueden ser factores comunes en cuanto a la prestación del servicio, pero por cuestión de acoso, abuso no se ha recibido ninguna queja”, comentó.Abundó que la intención es que con estas actividades se pueda erradicar al 100 por ciento en algún momento la violencia contra la mujer y el transporte público es una forma de poder hacerlo más cercano a la gente.Destacó que es la Fiscalía la que recibe las denuncias y mencionó que ellos solo ayudan aportando la información que les solicitan."Nosotros no perseguimos delitos, podemos procurar y prevenir, pero cuando son delitos consumados le damos toda la información que la Fiscalía requiere. A manera directa no recibimos, no es que no queramos, es que le toca a la Fiscalía", finalizó.