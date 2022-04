Transporte Público tendrá módulo de atención en Villa Allende de Coatzacoalcos

Un módulo de atención de Transporte Público fue inaugurado este miércoles en Villa Allende, con esto se busca que ruleteros y ciudadanos en general puedan tener a la mano un espacio para interponer quejas, hacer aclaraciones, resolver dudas o hacer reportes.José Trinidad González Antonio, líder de taxistas independientes en el sitio, explicó que con anterioridad había que viajar hasta Coatzacoalcos para hacer este tipo de acciones, ahora se ahorrarán recursos en gasolina o cualquier medio de transporte que los lleve y traiga."Es un módulo que data de hace pocos años, nos dimos a la tarea con el agente municipal de hacer una casa de atención. Aquí se podrá hacer aclaración, duda o reporte, necesitamos que la gente esté bien atendida y no haya la necesidad de ir a Coatzacoalcos, para aquellas personas que niegan el servicio y no los quieren llevar, aquí cerca se pueden hacer las cosas", dijo.Explicó que las principales quejas que se llevan a transporte público son por mal servicio de parte de los ruleteros y añadió que esperan que más adelante incluso se puedan hacer trámites ahí."Somos una Villa de más de 45 mil habitantes y no tenemos ni un módulo de ninguna índole y eso nos hacía mucha falta. Quizá más adelante se puedan hacer trámites", mencionó.Los ruleteros presentes aprovecharon la presencia del delegado, Ramón Aurelio Morales, para darle a conocer las diversas situaciones que acontecen en la Villa como la necesidad de un espacio para poder estacionarse cerca del paso de lanchas sin causar caos vial.El funcionario indicó que platicará la situación con sus superiores para darle solución a lo expuesto.