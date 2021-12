Transportistas amenazan con paro; repudian nuevo requisito para mover mercancía

El dirigente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estevez Gamboa, amagó con un posible paro en el país si el 1º de enero entra en vigor la “carta porte”, que los obligaría a presentar este formato que deben llenar por Internet, para poder movilizar las mercancías de un lugar a otro.La inconformidad, sostuvo en conferencia de prensa, radica en que “de la noche a la mañana” las autoridades federales decidieron implementar este documento, que de no presentarlo podría acarrearles consecuencias jurídicas.“Esta carta porte que se nos amplía para nosotros facturar el 96% del número de camiones, transportistas que habemos en el país no llenamos los requisitos, son arriba de 185 claves (de mercancía), ahora vamos a cargar el producto con claves pero si no existe la clave del producto que estamos cargando, prácticamente se nos van a imponer penas jurídicas”, expresó en conferencia de prensa.Estevez Gamboa enumeró que en el país hay 850 mil tráileres que mueven las mercancías por todo el territorio nacional, de los cuales el 56% los manejan sus propios dueños, a quienes, dijo, han olvidado las autoridades de esta administración federal y las pasadas.“El 44% que lo representan arriba de 300 personas nada más han tenido subsidios de los gobernantes en turno, en esta ocasión no hay ninguna diferencia en ese sentido”, cuestionó al aseverar que los propios elementos de la Guardia Nacional adscritos a las carreteras saben de qué se trata esta “carta porte”.Insistió que de concretarse la fecha de entrada en vigor de esta disposición, generará que el gremio transportista se movilice y desencadene en un paro.“Es lo que nosotros no queremos, queremos seguir trabajando porque la pandemia que hoy padecemos y que viene otra más, en la cuestión económica nos va a detener más, entonces estamos buscando la manera de que reflexionen las autoridades”, pidió.El líder apuntó que ya se acercó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien supuestamente prometió atender y canalizar las inquietudes de su sector, aunque manifestó desconocer si ello ocurrirá antes de que concluya el año.Asimismo, expresó la problemática que tendrían los choferes para llenar el documento en zonas apartadas y sin acceso a Internet, a lo que se sumaría que la mayoría desconocen el uso de las tecnologías.“Cuando cargamos la papa, que la cargamos en el monte, no hay ni Internet tampoco y debo reconocer que la mayor parte de nuestros operadores no tienen la facilidad de entrar a Internet y utilizarlo para poder hacer eso. Ahora, esto para nosotros va a ser un gasto mucho más grande, porque tendremos que tener a nuestros contadores las 24 horas del día despiertos y la situación económica que atravesamos en el país, no está para pagar eso”, insistió.