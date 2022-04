Transportistas conservan deudas del 2020: Vicepresidente de ASTRAVER

El 100 por ciento de los transportistas tiene deudas con las financieras desde el 2020 y aunque han tratado de reestructurar sus pendientes con las financieras estas no han querido, indicó Alfonso Enríquez Bousart, vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (ASTRAVER), Alfonso Enríquez Bousart."Estamos pasando por una crisis bastante fuerte y la está pasando completamente todo el país. Estamos buscando apoyos de manera financiera y también de restructura con las financieras, es que estamos en cartera vencida, pero eso no quita la responsabilidad que tenemos hacia la ciudadanía de dar el mejor servicio en el transporte público".Añadió que quienes tienen adeudos con créditos ya no pudieron renovar su parque vehicular, además no han podido con las financieras llegar algún arreglo para saldar sus cuentas, pues no les quieren quitar los intereses moratorios.Indicó que desde el 2020, es decir llevan dos años, que están en cartera vencida y ésta es enorme.Todo esto se ha visto reflejado en que se han reducido las rutas en algunas zonas, de hecho estimó que han desaparecido en un 8 por ciento en diferentes regiones de la entidad.