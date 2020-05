Transportistas critican restricciones y falta de apoyos del Gobierno estatal

El Secretario General de la Federación Estatal de Transportistas del Estado de Veracruz (FETEV), Héctor Contreras Suárez, lamentó las restricciones en transporte y movilidad emitidas por el Gobierno del Estado, por la pandemia.



Y es que dijo que este sector es uno de los más afectados ante la crisis sanitaria, pues por ejemplo en el caso de Xalapa, prácticamente su labor depende de la burocracia y la comunidad estudiantil, las cuales están paradas desde hace más de dos meses.



“Esta situación nos pega demasiado, todo está parado y todavía se nos viene encima el señor Gobernador con sus recomendaciones, que ya no llevemos a 3 o 4 personas, no es infracción es una recomendación, sin embargo eso crea psicosis y más miedo, y sin ningún apoyo de ningún aparato gubernamental, ni local, estatal y federal pues que vamos a hacer”, dijo.



En este sentido, refrió que además de no recibir ningún tipo de apoyo, los taxistas tienen que comprar en este caso, sus cubre bocas y su gel, pues no hay alguna autoridad que por lo menos les proporcionen estos utensilios.



“Se dio un apoyo de mil pesos y no a todos, a uno que otro, nadie dice nada ni que nos den cubre bocas o gel, está totalmente aislado el sector del gobierno. A final de cuentas tenemos que manifestarnos y dar a conocer nuestra situación que cada vez se va agravando y a medida que se pueda tomaremos esa recomendación que muy difícil la vamos a hacer”, sentenció.



Agregó que actualmente los choferes están recaudando alrededor de 70 pesos diarios para las cuentas y otra cantidad similar para ellos.



“En Xalapa el trabajo se mueve del aparato gubernamental, la burocracia y de estudiantes y al estar parado todo, es un desierto para los taxistas. El chofer apuradamente junta 70 pesos de cuenta y otros 70 para ellos, está complicado. Esto repercute en todo el estado y no hay apoyos federales que nos lleguen, a los 25 mil pesos no tenemos acceso entonces que hacemos”, concluyó.



Cabe señalar que apenas hace tres días el Gobierno del Estado recomendó un límite en el número de pasajeros en transporte público y privado, además de limitar la circulación entre municipios como una forma de contener el rápido avance de contagios de COVID-19.