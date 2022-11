Transportistas de carga se reunirán con nuevo titular de SSP

Empresarios transportistas de carga pesada de Veracruz esperan una reunión con el nuevo Secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga para der seguimiento a los temas pendientes que se abordaron con el extitular Hugo Gutiérrez Maldonado, entre los que se destaca el robo al autotransporte.El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Luis Exome Zapata, señaló que ya hubo acercamiento y será después de la comparecencia ante los integrantes de la Legislatura Local cuando se dé el encuentro.“Tuvimos un acercamiento con Cuauhtémoc Zúñiga, el actual Secretario de Seguridad Pública y estamos retomando los temas con él, ya tenemos agendada una reunión aquí en el CCE (Consejo Coordinador Empresarial) y también con el Secretario, nada más me pidió que esperáramos a que pasara su comparecencia ante el Congreso para que retómenos los temas y nos pongamos a trabajar”, indicó.Previamente, la CANACAR había expuesto a la SSP las inquietudes en cuanto al tobo de vehículos en carreteras y la demanda de instalar más cámaras de video vigilancia.“Todos los temas que tenemos, las cámaras, el tema del robo, es un mando nuevo, aunque ya fue subsecretario y tiene conocimiento lo vamos a retomar con los diferentes puntos, lo vamos a retomar puntualmente como siempre lo hacíamos con el anterior Secretario”.Si bien, el robo al transporte de carga no se ha incrementado y Veracruz se mantiene en el séptimo lugar a nivel nacional en casos, sigue siendo una preocupación para el sector.La CANACAR reporta un comportamiento “normal” en cuando a los atracos a transportistas “sigue todavía, digamos que en estas 2-3 semanitas no ha habido mayores temas. No tengo reportes de que se haya incrementado el robo carretero, lo normal, el estado en séptimo lugar, digamos no es el ideal, por lo menos no estamos en el top tres”.Consideró que la actividad por el “Buen Fin” es lo normal para el sector, pero esperan aumentar el movimiento de mercancías al cierre del año.