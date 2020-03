Transportistas de Córdoba piden subir de 9 a 11 pesos tarifa del pasaje

Integrantes de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz piden al Gobierno del Estado ajuste a la tarifa, esto de forma gradual iniciando en $11, cuota general argumentando que todos los productos y servicios han tenido alza y el transporte mantiene sus precios desde hace seis años.



Roberto Clairge, Miguel Figueroa y Jesús Cárdenas expusieron que derivado de la situación económica, al menos 4 mil unidades de 11 mil que hay en el Estado han sido sacados de circulación porque a los empresarios no les resulta el pago de salarios, combustible e insumos.



La tarifa en esta ciudad no ha incrementado y comparado con Orizaba, donde el presidente de Astraver, Víctor Castelán Crivelli, ha dicho que no es justificado el aumento, los entrevistados indicaron que la tarifa que maneja el concesionario subió el año pasado y el usuario paga entre $10 y $11, mientras que en Córdoba es de $9 desde hace 6 años.



Reiteraron que ya no aguantan los aumentos constantes y enfrentan una crisis, por eso es necesario el alza aunque sea de manera gradual pues requieren al menos que suba un 40 por ciento, es decir hasta 12 pesos, aunque seguirían respetando los descuentos de INSEN y estudiando.



Finalmente, indicaron que no han tenido acercamiento con el Gobierno del Estado pero tienen derecho a hacer un ajuste en sus tarifas, de lo contrario seguirán en números rojos.