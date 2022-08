Transportistas, entre altos costos de combustibles e inseguridad

Mientras por una parte los transportistas afrontan los altos costos del diésel y el peaje, también padecen todos los días de asaltos en carretera, descomposturas por el mal estado de las vías y rapiña, por lo que ya no saben ni qué hacer, criticó el delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, Valentín Romero Trujillo.Señaló que constantemente se pone el dedo en esos puntos con las autoridades, pero no hay la respuesta que se quisiera.“Seguimos trabajando en lo mismo, exigiendo más seguridad en las carreteras, que también están en pésimas condiciones”.Mencionó que lamentablemente no se ve buena respuesta a las problemáticas ni por parte del gobierno estatal ni del federal.Comentó que supuestamente las autoridades han estado trabajando para combatir la inseguridad, pero lamentablemente no se ven los resultados, pues de manera constante se tienen asaltos en carretera, sobre todo en la zona limítrofe con Puebla, y a veces no son sólo los transportistas, sino todo automovilista que pasa por ahí.Comentó que se espera ver más presencia de las policías en carretera para evitar que se den esos delitos, aunque ya no es sólo en la zona, sino en todo el país.Aunado a ello, abundó, se sigue teniendo el problema de la rapiña que ya no sólo por accidentes o hasta descomposturas, sino que detenerse por cualquier situación ya es un riesgo.