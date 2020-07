Transportistas estallan contra la Policía Vial de Xalapa; acusan extorsiones

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) protestaron sobre el bulevar Banderilla-Xalapa para pedir que la Policía Vial de Xalapa ya no opere por diversos actos de corrupción y extorsiones.



De acuerdo al consejero nacional de la AMOTAC, Juan Ciro Durán Mendoza, son varios años de arbitrariedades por parte de dichos elementos.



"Hoy siguen igual y más destrampados, extorsiones por un lado, extorsiones por otro. No soy yo el único que me quejo, la ciudadanía completa recibe estos atropellos. Pedimos la destitución de la Policía Vial", dijo.



Comentó que apenas el pasado sábado hubo abusos con la detención de un vehículo sobre la avenida Lázaro Cárdenas y otro caso con un motociclista, hijo de un agremiado.



"Tenemos muchas quejas porque Lázaro Cárdenas es la Carretera Federal 140, es un paso obligado para el transporte de carga las 24 horas. ¿Qué está pasando en la noche? Como pasa el servicio pesado, ahí es donde estamos cayendo en los malos tratos y operadores golpeados".



Afirmó que transportistas de otros Estados son continuamente extorsionados por los uniformados.



Con decenas de unidades de transporte de carga estacionados en la carretera federal 140 a la altura de la colonia 21 de marzo, trabajadores de dicho sector pidieron la intervención de las autoridades estatales.