Transportistas exhiben inseguridad y nulas obras en Veracruz

Transportistas agremiados al Sindicato del Cemento en Veracruz protestaron con una caravana por la carretera Veracruz-Xalapa en demanda de mayor seguridad en las vías de comunicación y trabajo.



A decir de la secretaria estatal de dicha organización, Rocío Montes de Oca Ayala, en el Estado no hay obra pública, lo cual paraliza las actividades para el sector y algunos operadores han recurrido a la venta de las unidades.



Además, reclaman que los pocos proyectos que existen se asignan de manera absoluta a ciertos sindicatos.



“La inseguridad y las bajas tarifas, realmente son muy bajas las tarifas en Veracruz, no hay trabajo, le pedimos al Gobernador; somos de los Estados que tenemos dinero y no hay obra pública, ¿por qué los compañeros transportistas se están viendo en la necesidad de vender sus unidades?".



La protesta, explicó, es a nivel nacional y en la entidad se han manifestado en varias carreteras.



"Traemos la autopista desde Oluta toda la carretera, traemos Coatzacoalcos, Mina, Sayula, la zona serrana de Misantla, tenemos del otro lado Cardel, La Antigua, Martínez de la Torre, Vega de Alatorre, Palma Sola que nos están apoyando a nivel Estado y ver el tema de la inseguridad".



Afirman que están también apoyando a los transportistas del Estado de México, los cuales han sido despojados de contratos colectivos de Trabajo.



A nivel nacional, las autopistas de México-Querétaro, Pachuca, Hidalgo y Tlaxcala también han sido bloqueadas parcialmente.



Los transportistas tomaron dos carriles para realizar la caravana a paso lento, aunque no hubo cierre de la vialidad, se generó caos en la vía de comunicación.