Transportistas luchan por un tarifario para grúas; denuncian cobros excesivos

Debido a que cada mes tienen de 14 a 15 casos en donde los camiones de carga son arrastrados por las grúas y les hacen cobros abusivos, integrantes de la Asociación de Transportistas de Carga del Centro del Estado de Veracruz AC (ATCCEVAC) han tenido reuniones con la Dirección de Tránsito del Estado.Los transportistas señalaron que lamentablemente con las grúas se dan casos frecuentes de cobros excesivos, por lo que se han acercado a las autoridades estatales para exponer esta problemática.Comentaron que esperan negociar para que se tenga un tarifario como debe ser y que las grúas, sobre todo las estatales, no abusen en sus cobros.Indicaron que las autoridades les han dicho que no hay un marco que regule esto, por eso cada empresa aplica los cobros que quiere.Indicaron que esperan llegar a un acuerdo con la Dirección de Tránsito porque también en ocasiones sus elementos quieren llamar de inmediato a la grúa, por ejemplo, si no traen algún documento o su licencia está vencida, pero para ellos un vehículo parado es una pérdida de dinero.Sobre los lugares donde ocurren principalmente las detenciones, indicó que se dan en todo el corredor, desde Mendoza hasta Amatlán de los Reyes.Señalaron que, si no es competencia de la Dirección de Tránsito el regular las multas, entonces buscarán a los diputados locales que tengan la comisión del transporte para que les ayuden en esta parte y emitan las iniciativas de ley necesarias.