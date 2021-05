Tras 20 días, aunque ya controlado, siguen sin extinguir incendio en Tembladeras

A casi 20 días de que inició el incendio en la zona natural protegida de Tembladeras, aún no logra ser sofocado pero se tiene controlado a un cien por ciento y liquidación del fuego al cien por ciento, por lo cual, elementos de Bomberos continúan en labores en el área.



Son mas de 41 hectáreas las que resultaron afectadas, entre pastizal y humedales, detalló el director de Protección Civil Municipal, Alfonso García Cardona.



"Son dos áreas en las cuales se encuentran unos troncos que se están quemando, obviamente por el grueso se están quemando lentamente, están en un área donde ya se quemó completamente, ya no es el mismo humo, las fumarolas que salían anteriormente, el día de hoy todavía se fue, se va a tratar de dejarlo descansar un poco para que la combustión sea más rápida", dijo.



Durante varios días, 40 elementos de Protección Civil Estatal, Municipal y Bomberos Conurbados se mantuvieron laborando en el incendio, una brigada de la Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente también se desplegó en la zona junto con la Fuerza Civil.



Actualmente, una decena de elementos están trabajando en la zona.



“El día de hoy ya fue una cuadrilla pequeña de 10 elementos de Bomberos Municipales solamente para hacer un recorrido en la parte perimetral y ver que no se vaya a reactivar que eso es lo que nos preocupa y ver de qué manera se pueden destazar los troncos que tenemos en las islas para que la combustión sea más rápida", dijo.



Aunque ya no está avanzando el fuego, el riesgo es que se reactive debido a que las altas temperaturas continuarán.