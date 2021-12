Tras abuso sexual a niña, vecinos se organizan contra delincuentes, en Ixhuatlancillo

Luego del presunto abuso que sufrió una menor de edad cuando cantaba “La rama” el pasado 19 de diciembre, por parte de un hombre adulto, habitantes de la unidad habitacional Árbol de Oro Ixhuatlancillo colocaron lonas donde advierten que no permitirán más agresiones a infantes.“En Árbol de Oro [email protected] niñ@s no se tocan. Vecinos Vigilantes”, se puede leer en las lonas colgadas a en la zona.Los mensajes fueron colocados sobre la Calle 1 y 2 de la unidad habitacional; los vecinos comentaron que luego de lo sucedido aquél día, decidieron organizarse siguiendo la iniciativa “Vecino Vigilante” para prevenir delitos que no solamente afecten a los niños, sino a toda la comunidad.Y es que el pasado 19 de diciembre tres hermanitas pedían “La Rama” cuando un sujeto logró con engaños que la mayor de ellas, de apenas 11 años, pasara a su casa y ahí la hizo víctima de abuso erótico-sexual.La menor logró escapar antes de que la situación pasara a mayores; debido a los hechos, el hombre de 61 años de edad fue detenido y actualmente los vecinos se organizaron para que ninguna situación así se repita.