Tras ampliarse periodo de Inés Romero, PRI y PAN abandonaron el Congreso

Diputados de las bancadas del PRI y del PAN abandonaron el recinto oficial de sesiones después de que la mayoría de MORENA y aliados avalaron la permanencia de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz al otorgarle una dispensa de Ley.Los legisladores ni siquiera participaron en el otorgamiento del Premio Estatal de la Mujer 2022 para Martha Soledad Gómez Atzin, reconocida por su labor a favor de las mujeres indígenas mediante la preservación de la cocina del Totonacapan.Incluso el diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, reclamó a la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Josefina Guevara Guembe, que no les hayan concedido el uso de la voz después de la votación del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).Este martes, en sesión extraordinaria, los coordinadores determinaron establecer una excepción a la Constitución para que Romero Cruz pudiese concluir el periodo de la actual presidencia del Tribunal Superior de Justicia hasta el próximo mes de noviembre de 2022.Mediante votación económica, la presidenta de la Mesa Directiva solicitó la aprobación en sus términos del proyecto del punto de acuerdo.Al no haber dudas, Guevara Guembe hizo la declaración de validez, lo que molestó al legislador Hermida Copado, quien al término de la sesión extraordinaria acudió a reclamar airadamente a la Presidenta.Los legisladores de MORENA exigieron respeto a Guevara Guembe y comenzaron a gritarle al legislador del PAN.De acuerdo con la fracción tercera del artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, si hubiere duda de algún Diputado sobre el sentido de la votación, éste debe solicitar moción al Presidente, lo que no hicieron los legisladores de la oposición previo a la aprobación del proyecto.