Tras años de demandas, hotel Finca La Niebla abrió en San Andrés Tlalnelhuayocan

Luego de tres años de demandas y contrademandas en juzgados, el hotel-spa Finca La Niebla abrió sus puertas en San Andrés Tlalnelhuayocan.En entrevista, el dueño del complejo turístico y de recuperación y conservación ambiental, Adolfo Contreras Grosskelwing, defendió que el proyecto no vulnera el archipiélago de las Islas de Bosque de Niebla ni el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Capital de Xalapa (POERCX).Y aunque admitió que colonos de Briones manifestaron su desacuerdo contra el proyecto, al final los inconformes no sustentaron sus argumentos ante tribunales y se dieron por perdidos los amparos.“Es un proyecto de recuperación del bosque, tenemos 38 hectáreas, sembramos cerca de 30 mil árboles, recuperamos puro árbol endémico que tiene café, algo de cítricos y frutos rojos. Esta construcción ya se encontraba, nosotros la remodelamos, la adecuamos, hicimos un lugar sustentable y recuperamos aproximadamente 80 mil litros de agua de lluvia”, dijo en recorrido con alcalorpolitico.com.Aparte de las amenidades de la finca, el proyecto contempla la recuperación de aguas negras, las aguas jabonosas y las grasas y cada líquido se dirige a plantas de tratamiento.“Somos una UMA para las orquídeas, tenemos reconocimientos de sustentabilidad y la conservación de la montaña y hemos introducido una vereda de casi 700 metros con orquídeas de varios lugares”.Asimismo, el empresario igual negó una afectación al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Capital de Xalapa (POERCX) y éste a los municipios de Acajete, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco, Rafael Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico.“Es una mentira. Por las demandas que ellos (los colonos) pusieron recibimos la visita de la SEMARNAT, inclusive ellos nunca pudieron probar todo eso, perdieron todo, el juicio principal, el segundo, el amparo. ¿Por qué? Porque no demostraron sus dichos y los tenemos contrademandados por daños morales y daño económico porque nos atacaron con mentiras. Y está demostrado”.Añadió que si bien los colonos de Briones se niegan al proyecto, Contreras Grosskelwing enfatizó que todas las autoridades han dado su aprobación a la operación de la finca.El empresario recalcó que los terrenos donde hoy funciona la finca contaban ya con más de 2 mil 300 metros cuadrados de construcción, sujetándose a remodelación de casi 2 mil metros cuadrados.