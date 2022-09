Tras balacera, Orizaba reinicia actividades en medio de una “tensa calma”

Orizaba amaneció en una "tensa calma", así lo definieron pobladores de la ciudad, quienes deben realizar sus actividades normales después de los momentos de miedo e incertidumbre por el enfrentamiento ocurrido ayer en la zona de Sur 15.La gente se dijo sorprendida por lo que aconteció, pues ese tipo de eventos son poco comunes en la ciudad. Sin embargo, dijeron que eso no significa que no causa temor.La zona de Sur 15, entre Oriente 4 y 2, en donde ocurrió el tiroteo, trata de volver a la normalidad pues los comerciantes con temor vuelven a abrir puertas de sus negocios. Los dueños aseguran que no se pueden dar el lujo de no abrir toda vez que la economía es bastante complicada en la actualidad.En la Escuela Primaria “Orizaba”, que se encuentra a una cuadra y media de donde se presentaron los hechos no hubo clases. Algunos padres, los menos, llegaron con sus pequeños pero encontraron la institución educativa cerrada.Y es que ayer fue muy complicada la salida de los infantes del turno vespertino, toda vez que hasta esa zona estaba la presencia policiaca y de las fuerzas federales y no se les podía poner en riesgo; todo esto provocó crisis nerviosas de papás.Hoy la gente vuelve a salir a las calles a realizar sus actividades, pero tratan de hacerlo con mucha precaución, pues el temor porque pudiera ocurrir otro hecho de ese tipo los mantienen alerta.Muchos padres de familia, decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, otros los llevaron pero con mucha reserva, pues incertidumbre y temor aún se hacen presentes, así lo expresaron.Afuera de la casa donde se registraron los hechos violentos hay dos patrullas de la Policía Municipal resguardando el predio, que luce con cristales rotos, con cinta amarilla de precaución tras la confrontación.