Tras clausura de su relleno, San Rafael llevará la basura a Gutiérrez Zamora

Luego del cierre del relleno sanitario del municipio de San Rafael, el alcalde Luis Daniel Lagunes Marín dio a conocer que los desechos serán depositados temporalmente en el relleno sanitario de Gutiérrez Zamora, por lo que garantizó que el servicio de Limpia Pública no se suspenderá.



Aseguró que el Ayuntamiento se compromete a la próxima reapertura del relleno sanitario, en cuanto se solventen las observaciones que emitió la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA).



Manifestó que el martes de la semana pasada, personal de la PMA realizó una visita de inspección al relleno sanitario y el resultado fue la clausura del lugar.



Añadió que durante su administración se ha hecho “una inversión relevante” en el relleno sanitario para mejorar el tratamiento de los residuos sólidos, aunado ello, afirmó que al inicio de su gestión encontró “en buenas condiciones” dicho relleno y en estos últimos dos años ha mejorado.



“Sin embargo, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, al ser la institución encargada de revisar estas cosas (lo clausuró), nosotros aceptamos su decisión”.



Con el cierre del relleno sanitario, dijo que el principal interés fue evitar que la recolección de basura no se parara ni un sólo día y mientras no se dé la reapertura del relleno, el servicio no se suspenderá ni un sólo día.



Expuso que después de dialogar con algunas autoridades estatales y municipales, se acordó que los residuos de San Rafael se depositen temporalmente en el relleno sanitario del municipio de Gutiérrez Zamora.



No obstante, pidió la solidaridad de los pobladores para generar la menor cantidad posible de basura.