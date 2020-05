La tienda de autoservicio “Fasti”, en el municipio de Jalcomulco, interpuso una denuncia en contra del alcalde José Alfredo Portilla, así como otros funcionarios públicos, por el delito de abuso de autoridad, indicó la integrante del Despacho Jurídico “Ordoñez y Téllez”, Claribel Guevara Pérez.



Entrevistada, refirió que el pasado 10 de mayo el personal fue sujeto de la privación ilegal de su libertad por parte de funcionarios públicos del Ayuntamiento, quienes acudieron a clausurar el negocio y dejaron encerrados por varias horas a los empleados y a clientes.



“El 10 de mayo tuvimos la presencia de la Policía Municipal y del encargado de Comercio, quienes argumentan estar facultados para clausurar la tienda, destacando que este acto a manos de autoridad ejecutado de una manera oscura, se viene realizando a las 9:30 de la noche en un día que no es hábil y sin previo aviso para la empresa y sin que este acto cubra las formalidades esenciales de procedimientos administrativos que por lo regular deben revestir todo acto de autoridad y esta conducta se ejerce y en el ejecutar se deja privado de su libertad a personal de la empresa y a particulares durante varias horas”, detalló.



Calificó a la autoridad municipal de un actuar ilegal y arbitrario, además de que rechazó que el personal haya recibido alguna notificación al respecto.



“El lunes 11 de mayo nuevamente se pretendió hacer la clausura dejando personal otra vez durante 8 horas, hay una interposición de una denuncia ante el ente investigador, quienes han adoptado medidas para hacer que cese este acto arbitrario”, refirió.



Asimismo, señaló que la denuncia fue interpuesta en contra del munícipe, el director de Comercio y elementos de la Policía Municipal por el delito de abuso de autoridad.



“Tenemos visitas ya de peritos, se está efectuando el tema de la secuencia fotográfica, la valoración de servicios periciales y otras diligencias. La denuncia que se interpone tiene que tener un señalamiento directo, el Director del comercio expuso que eran ordenes directas del Alcalde y la denuncia está interpuesta en contra del alcalde José Alfredo Portilla”, dijo.



Al ser cuestionada sobre que el Ayuntamiento dispuso que durante ese fin de semana no se vendería alcohol por las recomendaciones del Gobierno Federal y Estatal entorno a la pandemia, aseguró que el Edil podrá acreditar este hecho y será la autoridad investigadora quien determine si hay o no delito.



“Está en esa postura en ejercicio de su garantía de audiencia y tendrá la oportunidad de poderlo acreditar, para que se aclare, será tarea de la autoridad investigadora determinar la existencia o no de estos delitos y atribuir la responsabilidad penal que pudiera estar incurriendo la autoridad municipal”, finalizó.