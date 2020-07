Tras clausura por daño ambiental, prevén reabrir basurero de Villa Allende, en Coatza

En una semana aproximadamente, el basurero de Villa Allende estaría recibiendo de nueva cuenta los desechos provenientes de Coatzacoalcos, confirmó el secretario de Gobernación del Ayuntamiento, Noé García Joffre.



Aseveró que la recomendación y el cierre parcial ocurrido en días pasados fue debido a que la Procuraduría del Medio Ambiente halló una mezcla de diferentes residuos de hospitales.



"Nunca se suspendió por ley o por norma, sin embargo, al empatarnos con las autoridades estamos previendo que sea en un lapso no mayor a una semana que se vuelva a tirar basura ahí. El Presidente estuvo en Xalapa entrevistándose con autoridades y explicando lo que estamos haciendo acá, el trabajo y la inversión", dijo.



Reiteró que la recomendación de la PMA es para no vertir los desechos de los hospitales y dijo precisamente que son ellos los que deben hacer su clasificación para que Limpia Pública lo levante.



"Tenemos un camión disponible para la recolección de basura de los diferentes hospitales y se lleva a un depósito específico, cuando comenzó la emergencia sanitaria hicimos en el terreno un contenedor especial para esos desechos, cuando viene la inspección revisan y se dan cuenta que hay una mezcla de diferentes residuos y en la recomendación hacen la clausura parcial para que no se viertan los desechos de los hospitales", mencionó.



García Joffre aclaró que, al dar el servicio, el Ayuntamiento no puede hacer la clasificación de esos residuos, por eso hacen un llamado de manera respetuosa a las clínicas y hospitales a que hagan una clasificación adecuada para que se continúe con el servicio que se da diario, a veces hasta tres veces al día.



"La recomendación es exclusivamente para que no se viertan mezclas de residuos biológicos, nunca fue para que se dejara de tirar la basura, a ser un Gobierno comprometido y responsable y hasta que no haya una aclaración de las autoridades en materia ejecutiva, no se está virtiendo ahorita basura en Villa Allende".



"Vertemos en Minatitlán y tenemos los permisos basados en normas ambientales que se están cumpliendo", finalizó.