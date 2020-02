Tras desalojo, Doña Luchita se quedó, “sin medicinas, ni ropa ni nada”

A más de 10 días de haber sido desalojada de su vivienda en Xalapa, Luz María Landeros Becerra, mejor conocida como “Doña Luchita” continúa con su calvario, la dejaron sin nada, se llevaron hasta su medicina, ropa y zapatos.



El pasado 11 de febrero, fue desalojada definitivamente de la vivienda que habitó por más de 70 años, la cual fue la herencia de su madre. Y es que su hijo, David González, y su nieta, Beatriz Alicia Gea González, obtuvieron fallo a su favor por parte de un Juez.



En aquella fecha. elementos de la SSP acudieron la casa de la calle Miguel Palacios, en el Centro de la ciudad, para dar cumplimiento a la orden de desalojo, acompañados por un camión de mudanzas en donde se llevaron las pertenencias de Luz María Landeros.



En entrevista, Landeros Becerra, pidió el apoyo de la sociedad ya que desde ese día se quedó absolutamente sin nada.



“Me siento mal de que no tengo mis cosas, no puedo disponer de nada, no sabemos ni dónde están, no tengo ni mis medicinas, ni mi ropa ni nada”, dijo.



Doña Luchita, toma diario varios medicamentos como: Losartan, Loratadina, Clonazepa, gotas, Furosemida, Cefalexina Pentoxifilina, Glibenclamida y Paracetamol por lo que solicita el apoyo de la ciudadanía para que quien pueda donarle medicamentos, ropa, zapatos y lo que sea que pueda ayudarla lo haga.



A través del número celular 2281248359, que pertenece a una de sus nietas, Karla Daniela, la cual la ha apoyado desde siempre podrá comunicarse cualquier interesado en apoyar a esta causa y lograr que el apoyo llegue directamente a Doña Luchita.