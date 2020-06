Tras desalojo en predio de Xalapa, reclaman espacio al Ayuntamiento

Tras ser desalojados, vecinos de un predio ubicando cerca del fraccionamiento Margaritas acudieron a Palacio Municipal para reclamar el derecho de este terreno, pues afirmaron contar con los trámites iniciados que los acreditan como supuestos dueños.



De acuerdo a Isabel Silva García, representante legal de los afectados, el titular de la Policía Municipal, Francisco Villa Campa, acudió el pasado sábado con la directora de Desarrollo Urbano, América Carmona Olivares, para advertir que dicho lugar presenta alto riesgo para alguna construcción, hecho que les inconformó por no avisarles previamente.



“Llegaron elementos de la policía y nos sacaron a la calle. Llega esta señor de la Policía y dice que nos saca porque Protección Civil dice que es de alto riesgo, si es de alto riesgo por qué no se nos notifica, por qué no llega la dependencia acreditando esa propiedad, nada más llegan y nos sacan”.



Indicó que cuentan con el seguimiento de posesión de este lugar, misma que tienen desde hace 3 años.



Al cerrar por unos minutos la vialidad, mencionó que son más de 40 familias las que perdieron las pequeñas casas que ya estaban construyendo.



“Tenemos trámites iniciados, solamente nos está desalojando la Policía Municipal. Existe un interés y se cree que puede ser hasta del mismo Alcalde. Necesitábamos haber sido notificados, necesitaban una orden para desalojarnos”.



Cabe resaltar que a través de un comunicado, autoridades del Ayuntamiento de Xalapa informaron que dicha acción se llevó a cabo porque los supuestos dueños no contaban con documentos de propiedad y permisos de construcción, por lo que la obra fue suspendida.