Tras desaparición de taxista de Orizaba, temen que vuelva ola de inseguridad

Taxistas de Orizaba aseguran sentirse en incertidumbre al momento de prestar el servicio de transporte público, esto luego de la desaparición de su compañero Jorge Pérez conocido como "Yamamoto", incluso dijeron temer porque venga de nueva cuenta una ola de inseguridad contra el gremio.En entrevista los ruleteros quienes decidieron omitir sus generales, externaron que este año había estado tranquilo pero con este hecho las cosas cambian."El año antepasado estuvo terrible para el gremio porque era un secuestrado por día y se teme que vuelva a suceder esta situación o lo que pasa en Córdoba que los compañeros han sido víctimas de ataques armados.Hay incertidumbre también porque ayer hubo insensibilidad de parte de las autoridades; no hubo empatía en la manifestación que se hizo por lo compañero".Añadieron que es reprobable la actitud del Gobierno del Estado, pues tal parece que no le importa los gobernados, quienes por cierto se sienten inseguros, pues aunque hay policías en las calles a veces estos elementos son los extorsionadores."No queremos decir que se vayan los policías, sino que queremos que hagan las funciones de prevenir, de cuidar. A veces los taxistas han sido víctimas de la Policía Estatal, la que se supone que habría de cuidar la seguridad. Ahora la Policía Municipal de Orizaba no es capaz de diseñar un plan de mayor seguridad y mucho menos de escuchar a los ciudadanos".