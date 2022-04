Tras dichos de Trump, Ebrard presume "patriotismo" de AMLO en "momentos críticos"

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, destacó el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador ante "momentos críticos" y rechazó los dichos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que "dobló" al gobierno de México en materia migratoria.Luego que este domingo el republicano resaltó que en su administración se "doblegó" al gobierno de López Obrador para que se colocaran 28 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para frenar la migración, el canciller enumeró acciones del primer mandatario en los que negó un trato inferior hacia México.En su cuenta de Twitter, el titular de la SRE puso de ejemplo que durante la presión del gobierno de Donald Trump sobre la imposición de aranceles, López Obrador rechazó hacer de México un "tercer país seguro", condición que solicitó Estados Unidos para detener el incremento en los impuestos.Aseguró que gracias a la "entereza" del jefe del Ejecutivo federal fue posible excluir el capítulo de integración energética en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya se había negociado con el equipo del gobierno saliente y que "de haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos".De no ser por el Presidente López Obrador, México tampoco habría podido diferir en su posición respecto a la relación entre Venezuela y Estados Unidos y no se hubiese podido rescatar a Evo Morales, expresidente de Bolivia, cuando fue exiliado de su país, dijo Ebrard.Al igual que lo hizo el Presidente López Obrador durante su conferencia matutina, Marcelo Ebrard recordó que en Estados Unidos se lleva a cabo un proceso de campañas electorales, lo que incitó a Donald Trump a realizar dichas declaraciones."Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos", escribió.En este sentido, manifestó que el gobierno de López Obrador es uno patriota, del que no tiene nada de qué avergonzarse."Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del Presidente López Obrador", finalizó.