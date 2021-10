Tras dos años de pandemia, artesanas indígenas de Veracruz no se recuperan

A dos años de la pandemia por COVID-19, las mujeres artesanas provenientes de zonas indígenas no han podido reponerse económicamente de la situación.Tuvieron que dejar sus ventas y la elaboración de sus productos para dedicarse a las labores del campo y el hogar para ir "medio comiendo", explicó Rosa Xopiyaxtle, quien se dedica a la elaboración de artículos con lana.Señaló que al dejar de tener puntos de venta o ferias artesanales dejaron de tener ingresos.Originaria de Tlaquilpa, comentó que junto con otras mujeres han buscado opciones para vender sus productos pero se han enfrentado a muchos problemas económicos pues para trasladarse a otros municipios deben pagar renta, pasajes y alimentos y no todas cuentan con recursos para ello.Otro problema es el regateo en los precios pues la gente no paga el precio del producto aun cuando es trabajo artesanal.Ejemplificó que una cinturilla cuesta 350 pesos y se llevan en elaborarlo aproximadamente 8 días pues la tejen a mano, "no cualquiera aprecia el trabajo y nos regatean pero no podemos bajar mucho porque es lana y cuesta hacerlo" expuso.Ante ello, sólo esperan que se reactive la economía en el estado de Veracruz y se abran centros de exposiciones para que puedan vender sus productos.