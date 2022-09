Tras escribir sobre su padre, hijo de Pablo Escobar ahora aspira a la ficción

Un libro basado en ficción es el próximo proyecto que tiene Juan Pablo Escobar Henao, pues consideró que después de cuatro documentales y dos libros sobre su padre, Pablo Escobar Gaviria, ese tema está agotado.Al ofrecer una entrevista luego de la conferencia que dio la tarde del jueves en el teatro Orizaba, expresó que se encuentra incursionando en el mundo de la ficción y posiblemente saque un nuevo libro pero ya no tendría nada que ver con su padre.Consideró que agotó ya todas las historias que podía contar de ahí y quienes las quieran conocer y aprender de ellas puede consultar los libros y los cuatro documentales que hizo.Señaló que ahora busca abrirse su propio camino para no permanecer toda la vida explicando lo que hizo su padre, a quién mató o cómo lo hizo.Indicó que tiene su propia identidad y profesión y por eso busca darles espacio, aunque siempre le quedará el compromiso de dar un mensaje claro y contundente de que la historia de Escobar Gaviria no tiene que repetirse.Reconoció que a pesar de las tres décadas que han pasado desde que se suicidó su papá, sigue más vivo que nunca por las historias que cuentan las series de plataformas en donde se glorifica su historia.Señaló que todos los días hay jóvenes que le escriben y le dicen que se tatuaron la imagen de Pablo Escobar y que quieren ser como él, cuando el mensaje que él da es todo lo contrario, pero mientras él llega a miles, las plataformas llegan a millones.