Familias xalapeñas y de otros lugares de la entidad alertaron que siguen sin poder comunicarse con sus familiares de algunos municipios del norte del Estado, como es el caso de Ixhuatlán de Madero, que desde el paso del huracán Grace no tienen noticias de sus conocidos.



A través de redes sociales, los usuarios piden apoyo a las autoridades estatales pues las afectaciones son muchas en esa zona, donde varias localidades se encuentran incomunicadas sin energía eléctrica y sin telefonía.



Entre las comunidades que continúan sin comunicación de ningún tipo se encuentran: Tzapalote, Naranjo Dulce, Tzocohuite, Las Flores, Ojital, San Francisco, Huitzitzilco, San Martín, Tlachiquile, Puyecaco, Colatlán, Plan del Encinal y Tenextongo.



Por su parte, el Ayuntamiento hasta la noche de este domingo pudo emitir un reporte preliminar de las afectaciones en Ixhuatlán de Madero.



Informó que hasta anoche, la mayor parte del municipio se encuentra incomunicado ante la caída de la red telefónica y servicios de Internet, pues poco a poco se van restableciendo estos servicios en algunos lugares, aunque aún hay comunidades que se encuentran sin luz, por la caída de postes.



Indicó además que se han presentado deslaves, crecidas en ríos, arroyos y zanjas, por lo que algunas partes como la ruta Ixhuatlán de Madero a San Lorenzo Hidalgo se encuentra bloqueada debido a un deslizamiento de tierra y hasta el momento el acceso es caminando hasta el otro lado, donde se encuentra el transporte público.



En la cabecera municipal hay daños en algunas viviendas y locales de comercio, a quienes sorprendió la crecida del arroyo que cruza por el pueblo, además de deslaves, caídas de muros, caídas de postes de luz y severos daños al sector ganadero, agrícola y citrícola.



También señaló que se tuvo que evacuar a la gente en la comunidad de Oxitempa, ya que el río Vinazco ingresó al lugar afectando a la mayor parte de la población, sin embargo, hay algunas localidades a las que no han podido acceder, por lo que poco a poco se hace una cuantificación de las afectaciones.



No obstante, la autoridad municipal reportó que hasta el momento no se registran personas lesionadas, aunque continúan los recorridos por parte de Protección Civil y Policía Municipal.



Finalmente, el Ayuntamiento hizo un llamado al Gobierno Federal y Estatal para su pronta intervención y la ayuda para las familias de las comunidades afectadas, restablecer los servicios básicos, así como dar seguimiento al mantenimiento de caminos afectados, ya que se necesita maquinaria para restablecer el acceso hacia las comunidades.