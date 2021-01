Tras hallazgo, buscarán desaparecidos en El Tejar, Parque Natura y Estancia Garnica

Colectivos de búsqueda de desaparecidos continuarán con la exploración de la Reserva Natural “El Tejar”, el parque Natura y la Reserva Estatal del Predio Garnica, luego de los hallazgos de restos humanos en el fraccionamiento La Herradura del pasado fin de semana.



Confirmaron que el Gobierno Estatal de Cuitláhuac García Jiménez dará facilidades para que sigan los trabajos en esta zona, ante las versiones de que habría sido utilizada para desapariciones forzadas en el sexenio de Javier Duarte.



“Nos acaban de decir de parte del Gobernador que sí se va a autorizar ya ingresar a la Estancia Garnica, que es parte de esta gran zona de la Reserva”, declaró la integrante del colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas”, María Elena Gutiérrez.



Recordó que el fin de semana hallaron restos humanos en una zona utilizada como basurero y pese al hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) tardó del viernes al sábado 23 de enero para enviar a su personal.



“Se encontraron restos en la superficie; le correspondió a la Comisión de Búsqueda acordonar y llamar a periciales. Quien no se presentó fue la Fiscalía pero el apoyo de la prensa sirvió y llegaron los ministerios públicos y salimos de ahí como 10:30 de la noche”, refirió



Detalló que en un primer plan de búsqueda también tienen contemplado buscar en pozas y pozos artesianos en esa extensa área, para después seguir con La Herradura y la Estancia Garnica.



“Hallamos restos pero según peritajes de la Fiscalía los descartó, que eran de animales; pero en este caso de La Herradura no, es claro, a primera vista, que hay restos”.



Añadió que también hay un arroyo de aguas negras que se pretendía entubar desde hace más de 4 décadas y aunque la obra no se ha hecho, esperan poder revisarlo.



Gutiérrez dijo que también solicitaron el apoyo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en lo concerniente a la Estancia Garnica, aunque ya fueron notificadas que habrá facilidades para realizar más revisiones con la Comisión Estatal de Búsqueda.