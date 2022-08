Tras incidente en Rinconada, reforzarán vigilancia en Festival de la Garnacha

Las actividades del “Festival de la Garnacha” en la localidad de Rinconada continúan y se reforzó la seguridad con integrantes de la Policía Municipal, Fuerza Civil, el Escuadrón K9 y la Guardia Nacional. El alcalde de Emiliano Zapata “no huye” y asistiría a todas las actividades.Durante entrevista, el presidente municipal de Emiliano Zapata, Erick Ruiz Hernández, aseguró que luego del disturbio entre manifestantes, pobladores y policías, durante la inauguración, el festival continúa de manera normal y aseguró que no se volverán a presentar este tipo incidentes, puesto que ya se reforzó la seguridad en la localidad de Rinconada y en el “Garnachódromo”.“Hay 60 elementos coordinados con la Policía Estatal, Fuerza Civil; tenemos elementos caninos del K9. Estamos trabajando en coordinación con los tres órdenes de Gobierno para garantizar la seguridad de los visitantes”, reiteró.Además de esta acción que otorgará mayor seguridad a los visitantes, Erick Ruiz recordó que en el recinto está restringida la venta y consumo de alcohol, para evitar este tipo de situaciones.De este modo, dejó en claro que el festival continúa y hay buena aceptación, las actividades se realizan después de dos años de pandemia y las garnacheras participantes estaban esperando el regreso del festival.Por tanto, el Alcalde reiteró la invitación a la población en general para que acudan a Rinconada a degustar del antojito típico de esa región.“El día de ayer acudieron a los largo de todo el día más de 4 mil personas sólo al ‘Garnachódromo’, falta calcular el número de visitantes a los restaurantes de la avenida principal”, dijo al asegurar que a pesar de todo, la inauguración y asistencia de visitantes, fue todo un éxito.Por otra parte, el Edil dejó en claro que asistirá a todas las actividades a acompañar al pueblo y aunque en algunas notas periodísticas se manejó que salió huyendo cuando inició el disturbio ocasionado por manifestantes el día de ayer, dijo que actuó con base en los protocolos.En este sentido, explicó que se tuvo que retirar porque era el blanco de las agresiones de los manifestantes de la organización, además de que supuestamente le iban a entregar un documento, de manera que por respeto a los comerciantes y visitantes al festival, se dirigió al Ayuntamiento con la intención de que los manifestantes acudieran a entregar el supuesto documento.“Mi intención no era irme”, expuso al agregar que los habitantes de la colonia Las Maravillas, no se han prestado al diálogo ni a coordinarse para acuerdos, pero el Ayuntamiento continúa con las puertas abiertas para apoyar en la medida de sus posibilidades, de manera legal y sin cometer irregularidades.