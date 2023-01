Tras muerte de Samuelito, su familia intenta ahora seguir adelante

"Yo quisiera despertar y decir que esto fue un sueño, o que ya se me olvidó pero no puedo, porque me levanto todos los días y no hay momento en que no pueda dejar de pensar en mi niño. Siempre me va hacer falta, porque cada hijo ocupa un lugar especial en mi corazón, en mi mesa, en todo", externó Leticia Reyes, madre del infante que fue asesinado por su amigo de 9 años.Este domingo se cumple una semana de esta tragedia que enlutó no solo a la famia de Samuel, sino a toda la comunidad de El Tejocote, en el municipio de La Perla.Ahora que ha pasado este tiempo, la familia de Samuelito, como lo conocían entre la gente, intenta comenzar a retomar sus actividades, sin embargo nunca nada volverá a ser igual, indicó su mamá.Todos los días, dijo, recordará a su hijo, y cuando ve a su marido salir de la comunidad para bajar hasta Orizaba a trabajar, también evoca el recuerdo de su vástago, pues el pequeño de 11 años le gustaba ir con su papá al puesto de flor en uno de los mercados de Pluviosilla en donde se gana el sustento para su familia."Mi hijo era chiquito pero bien trabajador y los días que no iba a la escuela porque estaba de vacaciones, le gustaba ayudar a su papá".Esta mujer, quien dentro de sus actividades está el dar catecismo en la comunidad, explicó que ha recibido apoyo espiritual del sacerdote de la cabecera municipal, con quien ha llorado la perdida de su pequeño y sin duda alguna se ha hecho miles de preguntas.