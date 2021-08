Tras muerte de su marido por COVID, exige al IMSS prueba COVID

Para Marisela García fue un viacrucis tratar de salvarle la vida a su esposo Gustavo Naveda Gutiérrez, quien falleció luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) supuestamente le negara la atención hospitalaria tras padecer de COVID-19 y ahora a ella le niegan la prueba para saber si se contagió.



Según relató, Gustavo pudo contagiarse durante su permanencia en el hospital del IMSS del puerto de Veracruz, donde su esposa era atendida por problemas del oído y otras complicaciones por ser diabética.



En el hospital de especialidades, ella y su marido fueron testigos de las nulas medidas sanitarias para evitar contagios en el mismo edificio, pues el personal no exige el uso de gel antibacterial o cubrebocas a pacientes y sus familiares. Eso provocó el enojo de don Gustavo.



Al regreso de ese viaje, Gustavo comenzó a sentir los primeros síntomas y sus molestias fueron progresivas.



Sabiendo que por su condición podría tener complicaciones, había intentado ingresar a la Clínica 24 del IMSS, los días 3 y 6 de agosto, en los cuales el personal les negó el paso por falta de camas.



Su esposa dijo que le hicieron firmar una responsiva que aceptaban regresar a su casa pese al estado delicado.



La última vez que intentaron ingresar los medios de comunicación difundieron su caso porque estando a bordo de la ambulancia del Ayuntamiento de Coatzintla los regresaron a su hogar.



Tras reclamos, ya en condición grave, el domingo 15 de agosto finalmente fue aceptado su ingreso; llevaba varios días sin comer y sin poder caminar. Horas después perdió la batalla contra el coronavirus.



Su ahora viuda, Marisela García, solicitó a la institución una prueba COVID para saber si es portadora del virus, pero le fue negada la petición y le exigieron la entrega de documentos, como acta de defunción y de matrimonio para realizar los trámites.



Sin embargo, no tiene dinero porque sus ahorros se los gastó en pagar la renta de un tanque de oxígeno y sus recargas, gastos que no absorbió la institución cuando se negaron a recibirlo.



Marisela Garcia dijo que no cuenta con ayuda de familiares. Explicó que tramitar el acta de defunción tiene un valor de 200 pesos y requiere varias constancias originales. Así también le piden el acta de matrimonio y tampoco tiene como pagar para entregar los documentos al IMSS, de lo contrario, le advirtieron que puede perder su derecho a pensión por viudez.