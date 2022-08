Tras noche de terror en Laguna Real de Veracruz Puerto, vecinos exigen respuestas

Habitantes del fraccionamiento Laguna Real, acusan que presuntos elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil ingresaron de forma violenta a la zona habitacional, agrediendo y violando sus derechos durante la madrugada del pasado sábado.Fue a través de grupos de WhatsApp de vecinos donde se difundió que, cerca de las 3 de la mañana, un comando armado había agredido a los guardias de seguridad y desmantelado las cámaras de vigilancia de la entrada, avisando que los agresores se encontraban en la calle Laguna Real, casi con Laberinto, quienes argumentaba estar realizando una supuesta orden de cateo pero sin mostrar los documentos.Mediante imágenes mostradas en medios de comunicación y redes sociales, aseguran que los uniformados ingresaron a tres viviendas donde destrozaron todo el interior, forzando puertas y sacando pertenencias de los cajones, así como llevándose cosas de valor y hasta dos vehículos particulares.Los vecinos aseguran que los elementos vestían los uniformes de la Guardia Nacional y de la Fuerza Civil y que venían en seis unidades supuestamente oficiales; al querer pedir explicaciones, un vecino fue golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza y el cuerpo, por lo que tuvo que ser llevado al Hospital Regional donde ya fue dado de alta.Con temor, mencionan que pidieron auxilio al 911 pero ninguna autoridad fuera de los presuntos elementos llegó al sitio. Ya pasaron más de 48 horas y no se ha presentado ninguna autoridad, comentaron.“Tenemos mucho miedo y no sabemos qué está pasando, lo único que sabemos es que de manera violenta ingresaron vehículos al parecer oficiales y entraron a los domicilios de vecinos sin importar que había menores, que había mujeres, los amenazaron, les revisaron sus cosas, se robaron sus pertenencias, no hemos podido ni dormir del miedo porque no sabemos si van a regresar o qué sucederá, ya se interpuso la denuncia y queremos que se investigue. No podemos vivir de esta manera”, manifestaron los colonos.A pesar de la angustia y el terror de las últimas horas, vecinos del fraccionamiento Laguna Real no han sido atendidos por ninguna autoridad.Externaron que las autoridades del gobierno del estado han enmudecido al no dar explicación por los hechos.“Las autoridades están mudas, nadie nos ha llamado para si quiera venir a platicar con nosotros a darnos certidumbre de que vamos a estar bien, han sido horas de mucha angustia, por supuesto que tenemos miedo, prácticamente nos cambiaron la vida en unos minutos”, expresaron los vecinos.Por lo cual, exigen la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para mejorar la vigilancia por parte de la Policía Naval y no de los elementos estales.Agregaron que, tras lo sucedido, ya han puesto la denuncia ante la Fiscalía Regional y esperan que se hagan las investigaciones correspondientes ante el temor de que esto vuelva a ocurrir.