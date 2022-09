Tras obtener amparo, Fidel Kuri Grajales espera pronto salir en libertad

El empresario y expropietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, celebró que pronto podría salir de la cárcel, luego de que le fuera otorgado un amparo y la protección de la justicia por parte de un juez federal el día de hoy.Kuri Grajales fue demandado por Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V por presunto fraude, por lo que desde hace justamente un año, desde 20 de septiembre del 2021 se encuentra bajo prisión preventiva preso en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez,El día de hoy a través de su cuenta de Twitter dio la noticia, donde agradeció la justicia federal por privilegiar la presunción de inocencia a su favor."La justicia federal me ha otorgado el amparo y protección en contra de la prisión preventiva que me tiene preso desde hace más de un año. La justicia tarda, pero llega. Agradezco y celebro la determinación de la @SCJN y de su presidente @ArturoZaldivarL por privilegiar el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia", escribió.El orizabeño también extendió su agradecimiento a su equipo de abogados por el trabajo realizado, toda vez que siempre ha hecho uso de sus redes sociales para reclamar presuntas irregularidades en su proceso judicial.“¿Por qué estoy preso, si el supuesto delito de fraude por el que se me acusa no amerita prisión preventiva? Porque a criterio de los jueces del Estado de México, mi aprisionamiento se justificó, según ellos porque yo no contaba con domicilio fijo. Lo cual resultó ser falso tal y como lo acreditó mi defensa en su oportunidad”, escribió Kuri en mayo del 2021.Kuri Grajales realizó una convocatoria para que familiares y amigos acudan el sábado a las 8 y media de la mañana a los Juzgados de Control de Almoloyita donde se tiene contemplado se dé cumplimiento a la resolución judicial federal.