Tras pedir ayuda en redes, ya atienden a sacerdote de Córdoba con COVID-19

Luego de darse a conocer que el sacerdote Jorge Morales Baigen, vicario de la parroquia de San José Obrero, padece COVID-19 y pidió ayuda a través de redes sociales para adquirir medicamentos, el obispo de Córdoba, Eduardo Cirilo Carmona Ortega, informó que, a través de una aseguradora ya le están brindando la atención médica que requiere.



En un comunicado explicó que el sacerdote pidió apoyo impulsado por su deseo de mejorar y superar su enfermedad.



"Algún médico le sugirió un medicamento que fue para el que pidió ayuda económica", refiere.



Monseñor agregó que desde que vio el video se comunicó inmediatamente con el padre Jorge.



"Di las disposiciones pertinentes entre los padres para poder ayudar a comprar tal medicamento. Conforme pasaron las horas y avanzaba la solidaridad de los compañeros sacerdotes, dándole muchos ánimos y brindando la ayuda posible, algunos amigos médicos nos hicieron saber que no era conveniente tal medicamento. Ya para el medio día, di la indicación que no se compraría pues se cuenta con un seguro de gastos mayores", explicó.



"El Padre Jorge en este momento se siente acompañado y apoyado. Estamos al pendiente de él. Y pedimos a toda la comunidad que recemos por su salud, para que salga adelante de este mal.



“Agradezco de corazón a las personas que se han solidarizado económicamente con el padre Jorge, porque aunque no se compró ese medicamento, de todos modos se requiere economía para enfrentar la enfermedad. De verdad gracias".



Señaló que el padre Álvaro Luna Jácome, de la Parroquia de San José Obrero, es el único autorizado para recibir los apoyos en la iglesia mencionada y le ha estado comunicando lo que se ha recabado.



Finalmente pide a todos cuidarse pues el virus es muy peligroso y la región lo está padeciendo agudamente.