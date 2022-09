Tras pleito, denunciará a su vecina, a policías y hasta a fiscal

Una mujer de Ixhuatlancillo resultó con lesiones luego de que fuera presuntamente agredida por una vecina y su menor hija, mientras que policías municipales que estaban presentes únicamente la lastimaron al retenerla, lo que aprovechó la otra.Rebeca Gómez Maus denunció que los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando policías municipales de la patrulla 04 llegaron al domicilio de su prima, en la calle Tlachichilco, y le dijeron que su vecina, una vendedora de memelas de nombre Leticia, la acusaba de haberle ponchado las llantas a un automóvil estacionado afuera de la casa de su prima y que tenían videos.Ante ello, dijo a los uniformados que si era el caso, presentara la señora la denuncia correspondiente y entregaran el video.Sin embargo, la respuesta que recibió fue que los policías le torcieron los brazos atrás de la espalda, momento en que la vecina aprovechó para golpearla en la cara con su menor hija.A pesar de ello, los policías no sólo no detuvieron a la agresora, sino que dos de ellos agarraron a golpes al sobrino de la víctima debido a que comenzó a grabar con su celular lo que estaba sucediendo, mientras que sus celulares les fueron quitados y aventados al piso quizá con la intención de romperlos.La señora indicó que por esos hechos se dirigió a la Fiscalía para interponer denuncia; sin embargo, finalmente no lo hizo porque tras dar su declaración le pidió al Fiscal le permitiera la hoja para leer lo que escribió, pero éste le dijo que ya le había leído él lo que decía y que sólo la firmara.La agraviada señaló que acudirá a la Fiscalía Especializada para interponer denuncia en contra del fiscal y en contra de los policías.