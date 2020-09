Tras próximo reinicio de actividades de Poder Judicial, citas son insuficientes: Barzón

La atención por citas previas en el Poder Judicial del Estado resulta insuficiente, observó la coordinadora general de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.



En ese sentido, observó que debido a la demanda de postulantes y justiciables, la consulta de expedientes agota las citas en un día.



Cabe recordar que el 28 de agosto de 2020, el Consejo de la Judicatura del Estado determinó ampliar la suspensión de labores por 15 días más, del 31 de agosto al 16 de septiembre, en los juzgados civiles, mercantiles, familiares y penales del Poder Judicial del Estado.



Para desfogar los asuntos, el Poder Judicial habilitó el sistema de citas para la consultas de expedientes, notificaciones de sentencias, resoluciones interlocutorias y demás acuerdos de trámite.



No obstante, dicha Soberanía puso en servicio el apartado de citas los días jueves y martes, de 8:30 a 14:00, a razón de una persona por turno y que cada consultante no demore más de 20 minutos en la actividad.



"El hecho de que el fuero local, ese sí, siga prácticamente varado. Tú conoces muy bien el procedimiento de citas, las citas se acaban al primer día y al segundo día".



Añadió que dicha suspensión afecta principalmente al tema familiar y en segundo término, al mercantil, con la situación de la cobranza extrajudicial y la cobranza abusiva.



Recordó que a diferencia del fuero local, el Poder Judicial Federal reporta una apertura parcial al trámite de asuntos, entre estos, recursos de amparos.



"Como tal no hay una suspensión 'total' y estamos trabajando, el área jurídica está trabajando para poder presentar recursos, dar contestaciones, etcétera".